Популярный блогер попал в аварию в центре Москвы

Популярный блогер Михаил Литвин, находившийся за рулем автомобиля BMW M8 Competition, попал в аварию в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал Mash, он столкнулся с машиной каршеринга.

По данным канала, ДТП произошло на Мосфильмовской улице. По словам водителя каршеринга, Литвин после столкновения сказал ему: «Ты знаешь, кто я такой, ***? Я блогер, у меня тачка за 15 миллионов, ***!» Мужчина также посетовал на то, что блогер не поинтересовался его состоянием после столкновения.

Литвин неоднократно становился героем громких скандалов. 2 июня сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Литвина. Причиной расследования стал ролик, для съемок которого он скотчем примотал человека к вертолету, а затем запустил в воздух.

В апреле Литвин попал в рейтинг самых злостных нарушителей дорожных правил среди блогеров. В феврале 2021 года он, находясь за рулем своей новой машины Porsche Taycan Turbo S, влетел в витрину автосалона.