В массовом ДТП на российской трассе пострадали 11 человек

На трассе Саратов-Волгоград в массовом ДТП пострадали 11 человек

В Саратовском районе на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошло массовое ДТП, в котором пострадали 11 человек. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, столкнулись пять машин, в их числе одна фура. Десять пострадавших, включая шестерых детей, были госпитализированы.

Агентство РИА Новости, ссылаясь на минздрав Саратовской области, сообщает о девяти госпитализированных.

В службе спасения изданию «Четвертая власть» также рассказали, что водителя автомобиля Volvo сотрудникам спецслужб пришлось вытаскивать из салона с помощью гидравлического инструмента.

Ранее массовое ДТП произошло в Москве на Каширском шоссе. На дороге столкнулись десять машин. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW наехал на девять автомобилей, которые ожидали зеленого сигнала светофора. От медицинского освидетельствования он отказался.