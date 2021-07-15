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В массовом ДТП на российской трассе пострадали 11 человек

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Фото: ОГУ «Служба спасения Саратовской области»
На трассе Саратов-Волгоград в массовом ДТП пострадали 11 человек

В Саратовском районе на трассе СызраньСаратовВолгоград произошло массовое ДТП, в котором пострадали 11 человек. Об этом заявили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) по региону, передает ТАСС.

По данным ведомства, столкнулись пять машин, в их числе одна фура. Десять пострадавших, включая шестерых детей, были госпитализированы.

Агентство РИА Новости, ссылаясь на минздрав Саратовской области, сообщает о девяти госпитализированных.

В службе спасения изданию «Четвертая власть» также рассказали, что водителя автомобиля Volvo сотрудникам спецслужб пришлось вытаскивать из салона с помощью гидравлического инструмента.

Ранее массовое ДТП произошло в Москве на Каширском шоссе. На дороге столкнулись десять машин. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW наехал на девять автомобилей, которые ожидали зеленого сигнала светофора. От медицинского освидетельствования он отказался.

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