В Москве женщина сбила троих детей на пешеходном переходе

Россиянка сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находится в коме. У мальчика четырех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Россиянку, управлявшую автомобилем, проверят на состояние опьянения.