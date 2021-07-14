Блогеру Билу вынесли приговор за ДТП в центре Москвы

Блогер Эдвард Бил приговорен к двум годам ограничения свободы и лишен прав на три года

Пресненский суд Москвы осудил блогера Эдварда Била на два года ограничения свободы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Его осудили по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Кроме того, Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) лишен прав на три года.

1 апреля Бил устроил в центре Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из них попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается.