Адвокат рассказал о раскаянии осужденного за аварию блогера Эдварда Била

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденный на два года ограничения свободы за крупное ДТП в центре Москвы, раскаялся в содеянном. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин в своем Telegram-канале.

По его словам, блогер признал свою вину, возместил причиненный ущерб потерпевшей и осознал произошедшее. Юрист подчеркнул, что несмотря на негодование общественности из-за мягкого приговора, сама пострадавшая не требовала для Била лишения свободы. «Спасибо ей за это и скорейшего выздоровления», — добавил Жорин.

14 июля суд признал Эдварда Била виновным по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Блогера приговорили к двум годам ограничения свободы и лишили прав на три года.

1 апреля Бил устроил в центре Москвы ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из них попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.