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Блогеру Эдварду Билу решили назначить психиатрическую экспертизу

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Кадр: YouTube / Edward Bil

Блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившему крупное ДТП в центре Москвы, решили назначить психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его данным, Билу назначат психиатрическую экспертизу для того, чтобы определить, осознавал ли он, что совершает преступление.

7 апреля Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения (ПДД) после ДТП в центре Москвы. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что обвинение выдвинуто в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет колонии. Сам блогер заявил, что так оступился впервые в жизни, и призвал молиться за здоровье пострадавшей в аварии Марии Артемовой.

1 апреля Эдвард Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Тверской суд Москвы не арестовал блогера, но ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.

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