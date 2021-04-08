Блогер Эдвард Бил прокомментировал предъявленное обвинение после ДТП

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), устроивший крупное ДТП в Москве, прокомментировал предъявленное ему обвинение. Его слова приводит РЕН ТВ.

Он признал, что так оступился впервые в жизни, и призвал молиться за здоровье пострадавшей в аварии Марии Артемовой. «Если бы так можно было в тот момент, я бы оказался на ее месте. Я готов заявить как мужик, что это впервые в жизни, когда я так оступился и совершил ошибку», — сказал блогер.

7 апреля Билу было предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения (ПДД) после ДТП в центре Москвы. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что обвинение выдвинуто в соответствии с частью 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет колонии.

1 апреля Эдвард Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. Тверской суд Москвы не арестовал блогера, но ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.