Эдвард Бил продал автомобили ради компенсации ущерба пострадавшим

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) продал свои автомобили, чтобы компенсировать ущерб пострадавшим во время аварии с его участием в центре Москвы, сообщил Telegram-канал Life Shot.

«Автомобили проданы. Не продается то, что не рентабельно», — сказал он, отметив, что появляются все новые люди, пытающиеся доказать, что пострадали во время инцидента, чтобы, по словам блогера, получить от него деньги.

Бил заявил, что пострадавшие постоянно меняют суммы компенсаций. Он предположил, что те таким образом хотят получить от блогера больше денег.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения с причинением тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности. Артемова попала в реанимацию и несколько дней провела в коме. Бил признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается.