Прокуратура Москвы попросит ужесточить наказание блогеру Эдварду Билу

Прокуратура Москвы готовит апелляцию на приговор, вынесенный Пресненским районным судом в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденного на два года ограничения свободы за крупное ДТП в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В апелляционном представлении оценят как само судебное решение, так и бездействие органов профилактики, которые не приняли должных мер по своевременному пресечению нарушений Билем правил дорожного движения, что стало причиной большого числа административных правонарушений и повлекло за собой тяжкий вред здоровью человека.

Ранее адвокат блогера Эдварда Била заявил, что его подзащитный раскаялся в содеянном, признал свою вину и возместил причиненный ущерб потерпевшей. 14 июля Биля приговорили к двум годам ограничения свободы по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), а также на три года лишили водительских прав.

1 апреля Бил устроил в центре Москвы ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.