Стали известны подробности ДТП с тремя детьми на западе Москвы

Сбившая троих детей в Москве женщина была в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Женщина, сбившая на автомобиле Mazda троих детей на западе Москвы, предварительно, находилась в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Ей предъявлены обвинения. Об этом сообщает ТАСС.

Следствие попросило суд отправить нарушительницу под домашний арест.

«Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы», — цитирует агентство пресс-секретаря Мосгорсуда Валерия Лазарева.

Хозяйке иномарки, совершившей наезд на трех детей, были предъявлены обвинения по части 3 статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что россиянка сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находился в коме. У мальчика четырех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Позднее стало известно, что пятилетний мальчик скончался в больнице.

Водитель Mazda заявила, что совершила наезд на пешеходов, переходящих дорогу по «зебре», так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Отмечалось, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.