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Сбившая троих детей в Москве женщина раскрыла причину ДТП

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Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
Сбившая троих детей на западе Москвы женщина раскрыла причину ДТП

Женщина, сбившая троих детей на западе Москвы, раскрыла причину ДТП. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Водитель автомобиля Mazda заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Отмечается, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

Ранее сообщалось, что россиянка сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошел на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находится в коме. У мальчика четырех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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