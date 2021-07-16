Сбившая троих детей в Москве женщина раскрыла причину ДТП

Женщина, сбившая троих детей на западе Москвы, раскрыла причину ДТП. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Водитель автомобиля Mazda заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Отмечается, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

Ранее сообщалось, что россиянка сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве. Инцидент произошел на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находится в коме. У мальчика четырех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

