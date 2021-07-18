Смертельная авария с пытавшимся скрыться от ДПС россиянином попала на видео

29-летний россиянин в Южно-Сахалинске пытался скрыться от ДПС, врезался в столб и умер

Смертельная авария в Южно-Сахалинске с пытавшимся скрыться за рулем Toyota от ДПС россиянином попала на видео. Запись с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как автомобиль врезается в столб и разлетается на куски. Следом едет патрульная машина сотрудников ДПС, которые хотели остановить россиянина за превышение скорости. 29-летний водитель, который пытался скрыться от патрульных, погиб.

По данным областного УГИБДД, у водителя не было прав на авто, а также имелось более 20 штрафов за нарушения ПДД.

Ранее суд отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе на западе Москвы троих детей, двое из которых скончались в больнице. Устроившая ДТП на автомобиле Mazda россиянка останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.