Устроившую смертельное ДТП с тремя детьми россиянку отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе на западе Москвы троих детей, двое из которых скончались в больнице. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
Устроившая ДТП на автомобиле Mazda россиянка останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.
Башкировой предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Был ли алкоголь?
Как сообщалось ранее, водитель не находилась в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Ей были предъявлены обвинения, следствие попросило суд отправить нарушительницу под домашний арест после аварии.
Двое из трех пострадавших умерли
В ночь на 17 июля пятилетний мальчик, сбитый автомобилем на дороге вместе с еще двумя детьми, скончался. Согласно заявлению Госавтоинспекции, ребенок, у которого диагностировали перелом основания черепа, умер в больнице. Вечером 17 июля стало известно, что второй ребенок умер в больнице. Ему было три года, в момент аварии он переезжал дорогу на беспедальном велосипеде.
Причина аварии
Ранее сама женщина раскрыла причину ДТП. Водитель автомобиля Mazda заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. Девушка получила водительское удостоверение в 2020 году. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.
Как все произошло
В пятницу, 16 июля, россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находился в коме. У мальчика трех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Позднее пятилетний мальчик скончался в больнице, также стало известно об умершем в больнице трехлетнем ребенке.