Устроившую смертельное ДТП с тремя детьми россиянку отправили под домашний арест

18-летнюю россиянку Башкирову после гибели двух детей в ДТП отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест 18-летнюю Валерию Башкирову, сбившую на пешеходном переходе на западе Москвы троих детей, двое из которых скончались в больнице. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Устроившая ДТП на автомобиле Mazda россиянка останется под домашним арестом как минимум до 15 сентября.

Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия Валерий Лазарев о домашнем аресте для сбившей троих детей россиянки

Башкировой предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Был ли алкоголь?

Как сообщалось ранее, водитель не находилась в момент аварии в состоянии алкогольного опьянения. Ей были предъявлены обвинения, следствие попросило суд отправить нарушительницу под домашний арест после аварии.

Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы Валерий Лазарев о ходатайстве следствия и обвинениях россиянки

Двое из трех пострадавших умерли

В ночь на 17 июля пятилетний мальчик, сбитый автомобилем на дороге вместе с еще двумя детьми, скончался. Согласно заявлению Госавтоинспекции, ребенок, у которого диагностировали перелом основания черепа, умер в больнице. Вечером 17 июля стало известно, что второй ребенок умер в больнице. Ему было три года, в момент аварии он переезжал дорогу на беспедальном велосипеде.

Причина аварии

Ранее сама женщина раскрыла причину ДТП. Водитель автомобиля Mazda заявила, что наехала на детей и сопровождавших их взрослых на пешеходном переходе, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. Девушка получила водительское удостоверение в 2020 году. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

Как все произошло

В пятницу, 16 июля, россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находился в коме. У мальчика трех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Позднее пятилетний мальчик скончался в больнице, также стало известно об умершем в больнице трехлетнем ребенке.

