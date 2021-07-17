Умер второй сбитый машиной на западе Москвы ребенок

Умер второй ребенок, пострадавший в ДТП на улице Авиаторов на западе Москвы

Второй ребенок из троих пострадавших детей в ДТП на улице Авиаторов на западе Москвы, умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что ребенку было три года, в момент аварии он был на беговеле.

В пятницу, 16 июля, россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находился в коме. У мальчика четырех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Позднее стало известно, что пятилетний мальчик скончался в больнице.

Водитель Mazda заявила, что совершила наезд на пешеходов, переходящих дорогу по «зебре», так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Отмечалось, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

