В Крыму трое взрослых и двое подростков погибли в ДТП с КамАЗом

В Крыму трое взрослых и двое подростков погибли в массовом ДТП с участием нескольких легковых автомобилей и КамАЗа. Об этом со ссылкой на Департамент здравоохранения Севастополя передает РИА Новости.

Авария случилась на трассе Ялта — Севастополь в районе горы Гасфорта. По предварительным данным, произошло столкновение КамАЗа с «Москвичом». В легковом автомобиле находились супруги вместе с двумя детьми, все они скончались. Также погиб водитель грузовика.

Информации о других пострадавших в аварии нет. На месте ДТП работают правоохранительные органы.

Ранее в Ульяновске угрожавшую ножом таксисту девушку сбили насмерть сразу два автомобиля. От удара одного транспортного средства девушка попала под колеса второго.