26-летний ведущий популярного подкаста погиб в аварии

Один из ведущих популярного англоязычного подкаста She Rates Dogs Мэт Джордж (Mat George) погиб в аварии. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на департамент полиции Лос-Анджелеса.

Трагедия случилась днем 18 июля в районе Беверли Грув в Лос-Анджелесе. По предварительным данным, 26-летнего ведущего сбил белый автомобиль BMW; водитель скрылся с места происшествия. В местной полиции уточнили, что Джордж переходил дорогу в неположенном месте.

Смерть молодого человека подтвердила его коллега и соведущая подкаста She Rates Dogs Михаэла Окланд (Michaela Okland) на своей странице в социальной сети Тwitter. «Он любил подпевать песням, не зная при этом слова, и ему нравилось изображать различные акценты», — вспомнила журналистка.

Окланд заявила, что Джордж делал много для ЛГБТ-движения, в частности он помогал людям нетрадиционной ориентации принимать себя. Кроме того, молодой человек вел книжный клуб.

Ведущая добавила, что перед смертью Джордж записал с ней новый выпуск подкаста She Rates Dogs, но он пока не вышел в эфир. «Скорее всего, его отложат на неопределенный срок. Я верю, что слушатели будут помнить Мэта и делиться его историями», — написала Окланд.

Джордж окончил биологический факультет Университета Аризоны в 2017 году. После учебы он три года работал помощником врача. Подкаст She Rates Dogs он начал вести около года назад. Молодой человек запомнился слушателям своими юмористическими монологами о популярной культуре.