Коллега разбившегося на самолете ведущего НТВ опровергла смерть его жены

Лера Кудрявцева, коллега ведущего НТВ Александра Колтового, разбившегося во время крушения самолета в Подмосковье, опровергла, что в кабине с пилотом находилась его жена. Об этом она заявила в сторис в Instagram.

Телеведущая написала: «Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется».

Ранее сообщалось, что ведущий ток-шоу на телеканале НТВ Александр Колтовой и его жена погибли при крушении легкомоторного самолета. Они вылетели с аэродрома «Мячково» и направлялись в Рыбинск Ярославской области. Самолет был исправен, а полет санкционирован. Однако случилась авиакатастрофа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).