Появились подробности смертельного крушения самолета в Подмосковье

Пилот самолета, совершившего жесткую посадку вблизи города Люберцы в Московской области пытался посадить судно с неисправным двигателем. Подробности смертельного крушения раскрыла пресс-служба МЧС, пишет РИА Новости.

7 ноября в 15:20 в экстренные службы поступила мнформация о том, что в районе поселка Томилино частный легкомоторный самолет Cessna совершает аварийную посадку с неисправным двигателем.

В настоящий момент проводится доследственная проверка, уточняются обстоятельства случившегося.

Ранее в сети появилось видео, снятое очевидцами. На кадрах видно, как из самолета идет густой черный дым, он стремительно падает на землю, слышны хлопки.