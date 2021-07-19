Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП в Москве девятимесячной девочки

Стало известно о состоянии пережившей ДТП с тремя детьми в Москве девятимесячной девочки

Девятимесячную девочку, которая пострадала в результате ДТП с тремя детьми в столичном Солнцеве, выписали из больницы. Об этом рассказала ее мать, слова которой передает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам женщины, в настоящее время с пережившим аварию ребенком все хорошо. Врачи следят за его состоянием.

«Бабушка пришла в себя, насколько это возможно. Семье брата тоже очень тяжело, единственный ребенок. Все соболезнования, что мне пишут, передаю им», — рассказала мать девочки.

Она также поблагодарила всех за помощь и поддержку.

16 июля 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент ДТП был на беговеле.