Россия
 
Последние новости
Отец сбившей троих детей москвички рассказал о ее состоянии 
«Газпром» заказал весь дополнительный объем транзита через Украину
Подземную тюрьму под Петербургом назвали ловушкой для криптовалютных миллионеров
Афганские военные уничтожили командира элитного спецназа талибов
На Украине рассказали о плане «разбить» МВД после отставки Авакова
Глава Ставрополья сообщил о смерти «идейной антипрививочницы» от COVID-19
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Принц Гарри и Меган Маркл приняли определяющее их судьбу решение
Вход в найденную под Петербургом подземную тюрьму с крематорием закопали
Контрактники до смерти забили мешавшего им избивать прохожих россиянина
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП в Москве девятимесячной девочки

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Стало известно о состоянии пережившей ДТП с тремя детьми в Москве девятимесячной девочки

Девятимесячную девочку, которая пострадала в результате ДТП с тремя детьми в столичном Солнцеве, выписали из больницы. Об этом рассказала ее мать, слова которой передает Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам женщины, в настоящее время с пережившим аварию ребенком все хорошо. Врачи следят за его состоянием.

«Бабушка пришла в себя, насколько это возможно. Семье брата тоже очень тяжело, единственный ребенок. Все соболезнования, что мне пишут, передаю им», — рассказала мать девочки.

Она также поблагодарила всех за помощь и поддержку.

16 июля 18-летняя девушка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент ДТП был на беговеле.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Адвокат предрек сбившей троих детей в Москве россиянке до 15 лет лишения свободы
Бастрыкин поручил передать дело сбившей троих детей россиянки из полиции в СК
Соседка рассказала о семье с попавшими в ДТП на западе Москвы тремя детьми