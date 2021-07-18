Бастрыкин поручил передать дело сбившей троих детей россиянки из полиции в СК

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела сбившей троих детей россиянки в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение было принято в связи с общественным резонансом и с целью установления всех обстоятельств происшествия на улице Авиаторов в Москве, которое привело к гибели малолетних детей.

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«Председатель СК России поручил ГСУ СК России ходатайствовать перед надзорными органами о передаче из органов полиции в производство Главного следственного управления СК России уголовного дела по факту ДТП», — говорится в заявлении.

Ранее виновнице аварии было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») — по ней россиянке грозило до пяти лет лишения свободы. Суд отправил ее под домашний арест. После этого депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с намерением добиться изменения меры пресечения для россиянки.

16 июля 18-летняя россиянка Валерия Башкирова на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа, он впал в кому и позднее умер в больнице. Трехлетний ребенок получил перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, он также скончался позднее. У девятимесячного ребенка также диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

