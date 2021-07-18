В Госдуме захотели изменить меру пресечения сбившей троих детей россиянке

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с намерением добиться изменения меры пресечения для россиянки, сбившей на улице Авиаторов в Москве троих детей, двое из которых скончались. Об этом депутат сообщил в своем Twitter-аккаунт.

«Сделаем все, чтобы не “отделалась“. Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал он.

16 июля 18-летняя россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа. Он находился в коме. У мальчика трех лет — перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У девятимесячного ребенка — сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Позднее стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а позже умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Водитель Mazda заявила, что совершила наезд на пешеходов, переходящих дорогу по «зебре», так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Отмечалось, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

Суд отправил виновницу аварии под домашний арест.