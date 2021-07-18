Юрист объяснил домашний арест для сбившей троих детей россиянки

Домашний арест для россиянки, которая сбила троих детей на улице Авиаторов, — стандартная мера пресечения. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев, передает телеканал «360».

По словам Воропаева, такая мера пресечения не исключает, что девушку могут отправить в тюрьму, где она будет отбывать весь срок.

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«У нас идет жесткая гуманизация таких мер пресечения. Так как это не умышленное преступление, у нас неоднократно высшие суды указывали, что нечего человека арестовывать до выяснения всех обстоятельств», — пояснил он.

Воропаев добавил, что девушке было бы лучше, если бы ее направили в СИЗО, так как пребывание там зачлось бы в срок наказания. При этом меру пресечения могут обжаловать и прокуратура, и потерпевшие.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру, чтобы девушке изменили меру пресечения. «Сделаем все, чтобы не отделалась», — заявил он.

16 июля 18-летняя россиянка на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. У пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа, он впал в кому и позже умер в больнице. Трехлетний ребенок получил перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, он также скончался. У девятимесячного ребенка диагностировано сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Водитель Mazda заявила, что совершила наезд на пешеходов, переходящих дорогу по зебре, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Она имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.