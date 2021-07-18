Соседка рассказала о семье с попавшими в ДТП на западе Москвы тремя детьми

Соседка рассказала о семье с тремя детьми, попавшими в ДТП в Солнцево

Соседка рассказала о семье с тремя детьми, попавшими в ДТП на западе Москвы. В интервью «Московскому комсомольцу» она заявила, что давно знакома с членами семьи.

Оказалось, что женщина организовала в социальных сетях сбор средств в помощь осиротевшей семье. По ее словам, семья состояла из семи человек: мать с мужем и пятеро детей. Также женщина отметила, что вторым погибшим оказался племянник матери попавших в ДТП детей.

«Это сын Марининого брата. Брат с женой, сыном и бабушкой приехали в Москву из Череповца на свадьбу Марининой сестры. А вышло так, что вместо свадьбы попали на двойные похороны», — рассказала женщина.

Кроме того соседка рассказала, что бабушка, которая была на дороге получила сердечный приступ. На данный момент она находится в больнице и борется за жизнь.

16 июля 18-летняя россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.