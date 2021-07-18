Автомобиль насмерть сбил россиянку в Турции

Автомобиль насмерть сбил россиянку на побережье в Турции. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает портал Е1.ru.

По его данным, ДТП произошло 15 июля в турецком городе Измир. Машина врезалась в 59-летнюю уроженку Екатеринбурга Светлану Акын, которая проживала в Турции, когда она переходила бульвар Мустафы Кемаля. Женщину с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу медицинского факультета университета Докуз Эйлюль, однако спасти ее врачам не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Находивший за рулем автомобиля водитель задержан.

Как рассказала подруга погибшей, ее друзья не могут связаться с родственниками женщины из Екатеринбурга, поскольку им не удалось разблокировать ее телефон. Ключи от ее дома в полиции им выдать также отказались, сославшись на то, что идет расследование.

Ранее в июле сообщалось, что в курортном городе Гагры во время шторма российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми. В результате один ребенок погиб.