Мир
 
Последние новости
Сотрудницу «Ленты.ру» задержали в центре Москвы
Биотехнолог заявил об обнаружении «длинного COVID-19»
В Москве-реке нашли человеческую руку 
Захарова сочла подлогом несостыковки в докладе ОЗХО по Навальному
В Чехии посчитали позорным футбол сборной России на Евро-2020
На Украине назвали две причины поражения в борьбе с «Северным потоком-2»
Названы четыре версии столкновения поездов в Амурской области
Явлинский заявил об отсутствии проблем в отношениях России и Украины
Захарова объяснила контакты России с талибами
Новости партнеров
Прослушать новость

Автомобиль насмерть сбил россиянку в Турции

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Автомобиль насмерть сбил россиянку в турецком Измире

Автомобиль насмерть сбил россиянку на побережье в Турции. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает портал Е1.ru.

По его данным, ДТП произошло 15 июля в турецком городе Измир. Машина врезалась в 59-летнюю уроженку Екатеринбурга Светлану Акын, которая проживала в Турции, когда она переходила бульвар Мустафы Кемаля. Женщину с тяжелыми травмами экстренно доставили в больницу медицинского факультета университета Докуз Эйлюль, однако спасти ее врачам не удалось.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося. Находивший за рулем автомобиля водитель задержан.

Как рассказала подруга погибшей, ее друзья не могут связаться с родственниками женщины из Екатеринбурга, поскольку им не удалось разблокировать ее телефон. Ключи от ее дома в полиции им выдать также отказались, сославшись на то, что идет расследование.

Ранее в июле сообщалось, что в курортном городе Гагры во время шторма российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми. В результате один ребенок погиб.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На побережье Турции екатеринбурженку насмерть сбила машина
В Абхазии российскую туристку унесло в море вместе с детьми
Мужчина отправился в отпуск и умер на глазах жены и сына