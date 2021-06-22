Мужчина отправился в отпуск и умер на глазах жены и сына

Британский турист умер на глазах жены и сына после того, как поскользнулся и ударился головой о камни. Об этом сообщает Daily Mail.

Несчастный случай произошел на испанском острове Менорка неподалеку от города Маона, популярного места для отпуска у европейцев. Уточняется, что 79-летний мужчина отправился купаться в море, а когда выходил из него, потерял равновесие и упал без сознания. Рядом находились его близкие родственники.

Прибывшие на место происшествия парамедики констатировали смерть пенсионера из-за серьезных травм головы, но результаты вскрытия еще не опубликованы. По словам очевидцев, погибший часто проводил отпуск на курорте вместе с семьей.

Ранее в апреле американский турист бросился спасать своих детей и погиб на их глазах из-за сильного морского течения. Игнорируя штормовое предупреждение, сыновья умершего отправились плавать. Когда их стало уносить сильным течением, отец поспешил им на помощь, однако тоже не смог справиться. Несмотря на искусственное дыхание, спасателям не удалось реанимировать американца.