Мужчина утонул в бассейне популярного курорта при загадочных обстоятельствах

Британский турист утонул в бассейне на популярном курорте Бали при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Mirror.

Во вторник, 20 апреля, 40-летний Гэвин Эндрю (Gavin Andrew) плавал в бассейне на заднем дворе своего арендуемого дома в Денпасаре. Отмечается, что британца под водой увидел один из сотрудников виллы, но не отдал отчет о серьезности ситуации. Работник знал, что турист увлекался серфингом и, возможно, тренируется задерживать дыхание под водой.

Спустя некоторое время на виллу приехал курьер и увидел Эндрю под водой. Работники дома вытащили тело британца из бассейна и вызвали скорую помощь, но прибывшие экстренные службы констатировали, что мужчина мертв.

Сотрудники полицейского участка Южного Денпасара прибыли на место происшествия, чтобы исследовать обстоятельства смерти британца. Тело мужчины было отправлено в местную больницу для вскрытия.

По данным правоохранительных органов, Эндрю повредил поясницу во время серфинга на соседнем пляже, когда упал и ударился о риф за три дня до происшествия.

Издание уточняет, что при проверке в номере туриста обнаружены различные виды обезболивающих лекарств. Сейчас полиция продолжает расследование обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что два французских студента отправились полюбоваться извержением вулкана Питон-де-ла-Фурнез, расположенного на острове Реюньон в Индийском океане, и погибли. О пропаже студентов заявили члены их семей, с которыми они должны были встретиться в оговоренном месте, однако те не вернулись из похода в указанное время.