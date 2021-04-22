Летевшие в Египет украинцы оставили «кучи» мусора в самолете и попали на видео

Пассажир рейса Харьков — Хургада заснял на видео «кучи» мусора, которые оставили после себя в салоне самолета летевшие на отдых в Египет украинские туристы. Ролик был размещен в Facebook-аккаунте Харьков 1654.

Как отметил автор публикации, ему очень стыдно за нечистоплотность своих попутчиков — по его словам, за четыре часа полета стюардессы четыре раза просили отдать мусор. На видео попали разбросанные пустые бутылки, обертки, пакеты и прочие бумажки, которые валялись на полу под креслами.

«На борту самолета Харьков — Хургада 21 апреля 2021 года летели свиньи, которые просто кидали мусор на пол», — так подписал мужчина свой пост.

В комментариях пользователи также возмутились поведением пассажиров. «Какой ужас!», «Боги были на отдыхе», «А потом египтяне в шоке от таких туристов», «Не допускать именно этих пассажиров на борт авиакомпании», — писали они под видеороликом.