Украинец воспользовался популярным аттракционом в Турции и оказался в полиции

Полиция турецкого курорта приняла украинского туриста, воспользовавшегося популярным аттракционом, за нарушителя комендантского часа и задержала его. Об этом пишет портал «Турпром».

В воскресенье, 14 февраля, в 16:00 по местному времени полицейская бригада Антальи, патрулировавшая город в районе Муратпаша, увидела в небе парапланериста. Сотрудники правоохранительных органов начали подавать ему сигналы руками и свистом, призывая приземлиться. Заметив команды, отдыхающий совершил посадку на пляже Коньяалты.

Как отмечает издание, полиция строго контролирует соблюдение комендантского часа по выходным, однако на путешественников данные правила не распространяются. Так, парапланеристом оказался 43-летний житель Украины Андрей Сушко. Турист рассказал, что не знал о действующем законе, и после задержания вернулся в свой отель.

Ранее сообщалось о привычках россиян, которые удивляют жителей Турции. Среди перечисленных была традиция купания в проруби зимой, склонность использовать мигалки для того, чтобы объехать пробку на дороге, привычка варить бульон из ног курицы.