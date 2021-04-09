Снимавшуюся обнаженной в Дубае украинку не выпустили на родину

Модель с Украины, участвовавшая в обнаженной фотосессии на балконе отеля в Дубае, заразилась коронавирусом и не смогла покинуть эмират. Об этом сообщает украинская газета «Сегодня».

По информации издания, из-за скандальных снимков всех участниц съемки должны были депортировать из страны, однако местные власти не выпустили одну из девушек по причине обнаруженной у нее инфекции. Уточняется, что украинка сможет вернуться на родину только после выздоровления.

Организатор фотосессии Виталий Гречин пока остается в арабской тюрьме — по законам шариата, ему грозит полтора года лишения свободы.

3 апреля в социальных сетях появились видеоролики и фотографии обнаженных девушек на балконе популярной гостиницы Dubai Marina — более десяти моделей позировали на камеру абсолютно голыми. Кадры возмутили общественность, и в этот же день иностранок задержали правоохранительные органы.

Позже МИД Украины подтвердил информацию, что среди задержанных по обвинению в нарушении норм общественной морали оказались 11 гражданок страны. После расследования инцидента прокуратура Дубая приняла решение о депортации моделей. Ранее девушкам грозило до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере тысячи фунтов стерлингов (около 105 тысяч рублей).