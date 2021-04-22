Студенты отправились полюбоваться извержением вулкана и погибли

Два студента отправились полюбоваться извержением вулкана в запретную зону и погибли. Об этом сообщает издание Franceinfo.

Во вторник, 20 апреля два 19-летних французских студента отправились к подножью действующего вулкана Питон-де-ла-Фурнез, расположенного на острове Реюньон в Индийском океане — несмотря на запрет властей о приближении к этой зоне с 9 апреля — даты начала извержения. На следующий день туристы не вышли на связь с родственниками.

По данным правоохранительных органов, о пропаже студентов заявили члены их семей, которые должны были встретить молодых людей в оговоренном месте 21 апреля, однако те не вернулись из похода в указанное время. Как отметил командир жандармерии, путешественники взяли с собой спальные мешки, переносную плиту и запасы еды.

В тот же день, 21 апреля, были начаты поиски студентов — было задействовано семь человек высокогорной жандармерии и вертолет. Однако из-за густого дыма и тумана спасательная операция несколько раз прерывалась. Спустя день, 22 апреля тела двух французов были найдены неподалеку от конуса извержения вулкана.

Предполагается, что причиной смерти молодых людей мог стать удар молнии или отравление ядовитым газом. Сейчас тела студентов направлены на судебно-медицинскую экспертизу, результаты которой будут известны через месяц.

Издание уточняет, что погибшие были студентами факультета науки и технологий в местном университете. Ректор Шанталь Манес-Бонниссо (Chantal Manès-Bonnisseau) выразил соболезнования семьям погибших и предложил создать службу психологической помощи для их близких.

Кроме того, прокурор порекомендовал избегать прогулок в непосредственной близости от извергающегося вулкана, не сходить с известных маршрутов, отслеживать изменения вулкана и предупреждать знакомых о своем походе.

Ранее в марте россиянин умер на Корякском вулкане около Петропавловска-Камчатского, не дождавшись помощи спасателей. Турист был в составе группы из трех альпинистов, которая вынужденно разделилась из-за плохих погодных условий. Мужчина смог связаться с МЧС и запросить помощь, при этом он сообщил, что находится на отметке 3200 метров и не может спуститься самостоятельно из-за сломанного снаряжения.