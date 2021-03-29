Россиянин не дождался помощи спасателей и умер на вулкане

Отправившийся покорять вулкан россиянин не дождался помощи спасателей и сорвался в ущелье. О подробностях трагедии сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

В субботу, 27 марта, группа из трех альпинистов отправилась покорять Корякский вулкан, который находится в 35 километрах от Петропавловска-Камчатского. Из-за плохих погодных условий участники восхождения разделились — один из туристов потерялся.

Отставший россиянин смог связаться с МЧС и запросить помощь, при этом он сообщил, что находится на отметке 3200 метров и не может спуститься самостоятельно, так как потерял часть снаряжения.

В ночь на 28 марта на поиски туристов выдвинулся поисковый отряд в составе 13 человек. Параллельно на связь вышли два других альпиниста — они сообщили, что находятся на высоте двух тысяч метров. Позже на снегоходе их встретили волонтеры и спустили вниз. Поиски третьего россиянина не увенчались успехом.

Вечером 28 марта потерявшийся турист был найден спасателями мертвым на высоте около 1800 метров. Его тело было эвакуировано.

«Возможно, если бы он дождался нас или спускался строго по маршруту подъема, было бы все нормально. Но он решил идти самостоятельно и свалился в очень крутой кулуар», — прокомментировал ситуацию начальник поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» Александр Путятин.

Ранее в сентябре 2020 года сообщалось о россиянке, которая не дождалась помощи и день пролежала на земле с умершим мужем. Происшествие случилось во время экскурсии в Крыму — супруги отправились в поездку на водопад Джур-Джур неподалеку от Алушты. Во время прогулки 60-летнему путешественнику стало плохо.