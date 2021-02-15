Мужчина сорвался с обрыва в российских горах

Российский турист сорвался с обрыва в горах в Магаданской области. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 14 февраля, в Ольском районе. В местную спасательную службу поступил сигнал о том, что мужчина, осуществлявший подъем на гору Армань в компании еще одного мужчины и женщины, упал на наледь и ему требуется эвакуация.

На место выдвинулись специалисты ближайшей пожарной части, спасатели со снегоходами и альпинистским снаряжением, а также бригада скорой медицинской помощи. Всего было привлечено 34 человека и 14 единиц техники.

«До предполагаемого места падения туриста спасатели пытались добраться до 23 часов вечера, но попытки не увенчались успехом. Кроме того, и сегодня днем по земле туда спасатели не смогли проехать», — рассказал «Колыма.RU» руководитель департамента по делам гражданской обороны Магаданской области Андрей Фоменко.

Россиянин был обнаружен мертвым, его тело доставлено в Магадан. Начаты следственные действия по установлению причины его смерти.

Как рассказал замминистра культуры и туризма Максим Шурхно, по его данным, колымчане были плохо подготовлены к восхождению и не имели достаточного количества надлежащего снаряжения. Кроме того, о своем походе туристы предварительно не заявили в МЧС.

17 сентября прошлого года сообщалось, что россиянин с семилетним внуком сорвались с пятиметровой скалы в районе музея «Херсонес Таврический» в Крыму. Пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. Ребенка, находящегося в бессознательном состоянии, экстренно доставили в больницу.