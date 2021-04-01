Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах

Мужчина бросился спасать своих детей и погиб из-за сильного морского течения на их глазах. Об этом сообщает New York Post.

42-летний Пит Розенгрен (Pete Rosengren) отдыхал с женой и тремя сыновьями на берегу Мексиканского залива. Семья планировала провести во Флориде неделю, заниматься серфингом и отметить 18-ю годовщину свадьбы родителей.

В один из дней дети отправились купаться без разрешения, несмотря на красные флаги, предупреждающие об опасности на воде. Вскоре их стало уносить сильным течением, отец поспешил им на помощь, однако тоже не смог справиться с морской стихией.

На место происшествия прибыли спасатели и вытащили всех на берег. Они провели Питу искусственное дыхание на пляже, а потом доставили его в больницу, где он скончался в окружении родных.

Как уточняет издание, Розенгрен был вице-президентом по продажам и цифровым стратегиям компании Daily Herald Media Group. «У Пита был большой характер, сообразительность, юмор и уникальное сострадание к другим. Неудивительно, что его последняя минута была потрачена на помощь другим», — вспоминает умершего его бывший коллега.

Ранее подросток из Шотландии в одиночку отправился сплавляться по реке с сильным течением. Спасатели не успели помочь 15-летней девочке, позже ее тело нашли в воде.