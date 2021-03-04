Подросток пошел плавать в океан и умер от укуса медузы

Австралийский подросток умер от укуса кубомедузы во время плавания в океане у побережья Квинсленда. Об этом сообщает Metro.

22 февраля 17-летний подросток, чье имя не называется, плавал у мыса Кейп-Йорк. После укуса его экстренно доставили в больницу вертолетом, однако 1 марта он скончался.

Это первая зарегистрированная смерть от укуса кубомедузы в Австралии за последние 15 лет. Морской биолог Лиза-Энн Гершвин (Lisa-Ann Gershwin) считает, что люди, живущие вдали от больших городов, находятся в самом уязвимом положении.

«В густонаселенных районах Квинсленда, в Кэрнсе, Таунсвилле и Маккее мы распространяем образовательные программы, морские сетки, есть выбор защитной одежды. Но на мысе Кейп-Йорк, к сожалению, ничего этого нет», — добавила Гершвин.

Укус ядовитой австралийской кубомедузы вызывает смертельное поражение сердца, и лишь некоторым удается выжить после контакта с этим животным. Данный вид медуз, которых также называют морская оса, встречается в тропических водах, поэтому в период с октября по май пловцам рекомендуют носить специальный защитный костюм.

3 марта сообщалось о смерти британского банкира при странных обстоятельствах у побережья ЮАР. Мужчина отправился на морскую прогулку в пятницу неподалеку от Кейптауна, однако обратно так и не вернулся. Позже спасатели нашли его тело в спасательном жилете, прикрепленное к судну страховочным тросом.