В Абхазии российскую туристку унесло в море вместе с детьми

В курортном городе Гагры российскую туристку унесло в море вместе с тремя детьми — один ребенок погиб. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что во время отдыха в Абхазии женщина отправилась купаться с семьей несмотря на шторм и запрет персонала гостиницы. В какой-то момент сильное течение вынесло их из реки Бзыбь в море. До того, как к месту происшествия прибыли экстренные службы, очевидцам удалось вытащить из водоворота одного из детей.

Позже сотрудники МЧС спасли еще двоих детей, однако один из них умер в больнице. Поиски женщины продолжаются. Спасатели порекомендовали туристам воздержаться от купания в шторм и быть осторожными, находясь на берегу.

Ранее, 5 июля, 42-летний турист из Саратова утонул во время шторма в Гагре. Мужчина погиб на глазах у людей, которые находились на пляже. Из-за непогоды ему не смогли оказать помощь.