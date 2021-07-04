Российский турист утонул на глазах у людей во время шторма в Абхазии

Российский турист утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

В ведомстве рассказали, что погибший — 42-летний житель Саратова. Как рассказал собеседник агентства, россиянин утонул на глазах у людей, которые находились на пляже. Из-за непогоды оказать ему помощь не смогли. На данный момент поиски туриста еще не начались.

Ранее сообщалось, что из-за падения деревьев во время ливня в Сочи погиб один человек, и еще двое пострадали. Ветер повалил в городе более 30 деревьев. Ожидается, что порывы ветра могут усилиться до 22 метров в секунду, а над морем начнут формироваться смерчи.

Сильный ураган пришел на побережье Черного моря вечером 4 июля. В Сухуми снесена крыша гостиницы и повреждена кровля домов. Кроме того, в прибрежных районах повалено множество деревьев. В результате большая часть местных домов остались без света и воды.