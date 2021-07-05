Еще один российский турист утонул во время шторма в Абхазии

Российский турист утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

По данным ведомства, погибший — 21-летний житель Пятигорска. Еще двух российских туристов удалось спасти.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Саратова утонул во время шторма в Гагре. Россиянин утонул на глазах у людей, которые находились на пляже. Из-за непогоды оказать ему помощь не смогли.

Сильный ураган пришел на побережье Черного моря вечером 4 июля. В Сухуми снесена крыша гостиницы и повреждена кровля домов. Кроме того, в прибрежных районах повалено множество деревьев. В результате большая часть местных домов остались без света и воды.