В Абхазии ураган снес крышу гостиницы и попал на видео

В Абхазии ураган снес крышу популярной гостиницы «Интер-Сухум». Об этом сообщает «Комсомольская правда» и публикует видео инцидента.

На ролике, размещенном в сети, видно, как крыша столичного отеля резко врезается в соседнее жилое здание и разрушает часть верхних этажей. Кроме того, очевидцы также сняли деревья на улицах Сухуми, которые ветер вырывает с корнем.

Уточняется, что ураган оборвал линии электропередач и поломал растения в Новом Афоне, Пицунде и Гагре, а также разрушил кровлю на жилых домах.

В результате произошедшего никто не пострадал, последствия стихии ликвидируют сотрудники МЧС.

Ранее в 2020 году ураган в Сочи разрушил прибрежную зону в районе Имеретинской низменности. Сильные порывы ветра подняли в воздух лежаки, зонты, пластиковые стулья и прочий пляжный инвентарь.