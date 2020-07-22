Разрушительные последствия урагана в Сочи попали на видео

В Сочи ураган разрушил прибрежную зону в районе Имеретинской низменности. Ролик, снятый одним из очевидцев происходящего, публикует сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На видео сильные порывы ветра поднимают в воздух лежаки, зонты, пластиковые стулья и прочий пляжный инвентарь. Затем автор ролика показывает мужчин, пытающихся поставить на место унесенную ураганом лавку, а после переводит камеру на побережье, где заметны разрушительные последствия смерча.

«Никто из людей не пострадал. Порывами ветра нанесен ущерб пляжному оборудованию. На курорте было заранее объявлено штормовое предупреждение, пляж был закрыт. О том, что имеется риск формирования смерчей над морем, власти также предупреждали заранее», — говорится в подписи к ролику.

Ранее в июле жители Сочи сняли на видео туристов, купающихся в море во время шторма. На кадрах видно, как несколько человек купаются в штормящем море, игнорируя правила безопасности нахождения в воде. «Народ ничего не понимает, лезут в воду. Спасатели уже замучились говорить, что нельзя», — отметила автор видео.

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