Отдыхающим в Сочи туристам запретили купаться

Туристам, отдыхающим в Сочи, запретили купаться из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как отмечается, после нескольких недель жары синоптики объявили на курорте штормовое предупреждение. По их прогнозам, в период с 12 по 14 июля в Сочи ожидаются смерчи над морем (на участке Магри — Веселое), усиление ветра до 22 метров в секунду и сильный ливень с градом и грозами, который может вызвать повышение уровня воды в реках.

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Сотрудники МЧС призвали местных жителей и туристов соблюдать осторожность, избегать прогулок у водоемов и купания в море. По возможности отдыхающих попросили оставаться в помещении.

Ранее в сети появилось видео с туристами, убегающими от смерча на курорте Краснодарского края. Люди поспешили покинуть пляж, едва заметив вихрь над водой в районе станицы Голубицкой в Темрюкском районе.

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