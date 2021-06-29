Россиянин утонул на курорте в Черногории

Россиянин утонул на курорте Свети-Стефан в Черногории. Об этом сообщает радио и телевидение Черногории (RTCG).

Уточняется, что 29 июня около 12:30 по местному времени в экстренные службы Черногории поступил звонок, в ходе которого стало известно о пропаже в море мужчины.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из воды тело россиянина, чья личность не раскрывается. Сотрудники экстренных служб пытались реанимировать путешественника, однако спасти его не удалось.

Тело погибшего было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. По некоторым данным, мужчина мог перенести сердечный приступ во время купания.

Ранее в июне турист из Челябинска утонул в Абхазии. По данным МЧС страны, инцидент произошел в акватории города Гагра. В ведомстве добавили, что процесс поиска был сложным из-за практически нулевой видимости и сильного шторма.