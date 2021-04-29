Турист увлекся подводной фотосъемкой и умер при загадочных обстоятельствах

Британский турист увлекся подводной фотосъемкой на популярном туристическом курорте и умер при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает Metro.

35-летний мужчина вместе с другом решил заняться дайвингом на Ибице. Компания отправилась в бухту Пунта-Галера возле утеса Сан-Антония, популярного места среди нудистов. По словам очевидцев, во время одного из погружений у туриста возникли проблемы, и он не смог выплыть на поверхность.

Друг дайвера незамедлительно вызвал спасателей, которые эвакуировали ныряльщика на берег. Прибывшие парамедики попытались реанимировать мужчину с помощью искусственного дыхания, однако к тому времени он уже погиб. Чтобы определить точную причину смерти, врачи проведут вскрытие утонувшего.

Как заявил представитель регионального координационного центра реагирования на чрезвычайные ситуации, в настоящей момент ведется расследование причин происшествия. Местная полиция запустила проверку бухты на соответствие нормам безопасности для занятий дайвингом.

Ранее в апреле отец и дочь отправились на прогулку к морю, несмотря на штормовое предупреждение, и погибли. Инцидент произошел в графстве Корнуолл на юго-западе Великобритании. Предположительно, британцы утонули из-за огромной волны, которая сбила их с ног.