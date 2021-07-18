Адвокат предрек сбившей троих детей в Москве россиянке до 15 лет лишения свободы

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько предположил исход дела россиянки, сбившей на пешеходном переходе троих детей, двое из которых скончались. Свое мнение он выразил в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам правозащитника, дело о ДТП, которое будет разбираться в суде, довольно простое. Он напомнил, что наезд на семью с детьми был совершен на пешеходной полосе. Когда взрослые с детьми переходили дорогу в надлежащем месте, автомобиль на одной из полос остановился и пропустил пешеходов. Виновница ДТП, которая была за рулем машины Mazdа на другой полосе, не остановилась и скорость не сбавила.

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«Обстоятельства происшествия довольно простые, и, скорее всего, вина ее будет судом доказана, и она получит наказание. Если она была пьяна и погибло два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы», — пояснил Радько.

При этом юрист добавил, что считает домашний арест, под который суд заключил россиянку, справедливым. Эта мера оправдана, считает Радько, поскольку виновница аварии «никуда скрыться не сможет, за ней будет установлено наблюдение».

«Возможно, сыграло роль то, что у нее есть у самой дети, может быть, какие-то медицинские противопоказания, потому что есть перечень болезней, при которых мера пресечения в виде заключения под стражу не может применяться», — заключил он.

16 июля 18-летняя россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а позже умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Водитель Mazda заявила, что совершила наезд на пешеходов, переходящих дорогу по зебре, так как одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Отмечалось, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час.

Суд отправил виновницу аварии под домашний арест. Однако депутат Государственной думы Александр Хинштейн обратился в прокуратуру с намерением добиться изменения меры пресечения для россиянки.