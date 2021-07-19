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Мать сбившей детей в Солнцеве россиянки рассказала о переживаниях из-за ДТП

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Фото: Пресс-служба Никулинского суда / РИА Новости

Мать сбившей троих детей на западе Москвы россиянки рассказала о переживаниях из-за смертельной аварии. Ее слова приводит телеканал «360».

По словам женщины, она лично и вся семья виновницы ДТП сильно переживают не только за свою дочь, но и за пострадавших.

«Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети!» — сказала она.

Инцидент произошел в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов. Три ребенка с двумя взрослыми переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда в них врезалась 18-летняя москвичка.

Дети попали в больницу с серьезными травмами, двое из них скончались, а третью — девятимесячную девочку — 19 июля выписали из больницы.

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