Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку

Суд арестовал 18-летнюю студентку, сбившую троих детей в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Девушка останется в СИЗО до 16 сентября.

Ранее с требованием ареста выступила прокуратура. Россиянку обвиняют по части 5 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

16 июля 18-летняя девушка на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Оказалось, что девушка — начинающий водитель. По словам отца виновницы аварии, сейчас она находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки и работает с психологом.