Следствие потребовало отправить в СИЗО сбившую детей в Москве девушку

Девушке, сбившей троих детей на западе Москвы, предъявлено обвинение. Следователи требуют вместо домашнего ареста на время, пока ведется расследование, поместить ее в СИЗО. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает «Интерфакс».

Россиянку обвиняют в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (часть 5 статьи 264 УК РФ). За это по законодательству ей может грозить до семи лет лишения свободы.

Смертельная авария произошла в столице в пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов. 18-летняя москвичка сбила троих детей, которые переходили с двумя взрослыми дорогу, на пешеходном переходе. Оказалось, что девушка — начинающий водитель.

В результате ДТП два ребенка погибли. По словам отца виновницы аварии, сейчас она находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки и работает с психологом.