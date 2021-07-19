Отец сбившей троих детей россиянки рассказал о состоянии дочери

Отец сбившей троих детей на улице Авиаторов москвички заявил, что ее могло ослепить солнце

Отец виновницы ДТП, сбившей на улице Авиаторов на западе Москвы трех детей, рассказал о состоянии дочери. Его интервью в своем Telegram-канале публикует «Москва 24». Он отметил, что девушка не пьет и ее просто могло ослепить солнце.

По словам отца, дочь вообще не выпивает и обычно не отвлекается на мобильный телефон во время вождения.

«Я когда звоню, она никогда не берет трубку. Это был мой приказ. Это исключено. Неопытность. И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», — рассказал отец виновницы смертельной аварии.

Сейчас девушка находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки и работает с психологом. Избегать наказания она не собирается.

Смертельное ДТП произошло в столице в пятницу, 16 июля. Москвичка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов. Дети переходили дорогу вместе с двумя взрослыми. Уточнялось, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения и на момент столкновения ее автомобиль двигался со скоростью 40-50 километров в час.