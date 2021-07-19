Юрист назвал условие избежания тюрьмы для сбившей троих детей студентки

Юрист Александр Карабанов в разговоре с «Комсомольской правдой» назвал условие избежания тюрьмы для 18-летней студентки, сбившей троих детей в Москве.

По его словам, беременность может отодвинуть меру наказания до момента окончания воспитания детей. Кроме того, смягчить наказание может попытка договориться с родственниками погибших детей. «Даже, если они откажутся, то водитель может перевести им на счет деньги и таким образом показать свои добрые намерения и помыслы», — объяснил Карабанов.

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При этом он отметил, что то, что человек отвлекся во время движения, не имеет значения для наказания. «Неосторожность — это одна из форм вины, характеризующаяся легкомысленным расчетом на предотвращение вредных последствий деяния лица, либо отсутствие предвидения наступления таких последствий», — подчеркнул юрист.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, что домашний арест для россиянки — стандартная мера пресечения. По его словам, такая мера пресечения не исключает, что девушку могут отправить в тюрьму, где она будет отбывать весь срок. При этом юрист отметил, что девушке было бы лучше, если бы ее направили в СИЗО, так как пребывание там зачлось бы в срок наказания. При этом меру пресечения могут обжаловать и прокуратура, и потерпевшие.

16 июля 18-летняя россиянка на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час. Суд отправил виновницу аварии под домашний арест.