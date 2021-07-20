Пьяный россиянин с трупом на капоте приехал на день рождения к родственнице

Пьяный житель поселка Новый Городок Кемеровской области сбил мужчину на дороге, скрылся с места преступления и с трупом на капоте приехал на день рождения к родственнице в кафе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу, передает «Сибдепо».

«Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летнего жителя поселка Новый Городок, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сбил насмерть 57-летнего мужчину», — уточнили в ведомстве.

Известно, что россиянин двигался на автомобиле Toyota со скоростью 120 километров в час. Вместе с телом погибшего он скрылся с места ДТП, столкнувшись по пути со встречной машиной. Мужчина довез труп до заведения, где его родственница отмечала день рождения. Во время празднования разбитый автомобиль с телом стоял рядом.

Ранее в Улан-Удэ пьяный местный житель за рулем Lexus на высокой скорости насмерть сбил двоих 16-летних россиян. После ДТП 37-летний водитель скрылся, бросив машину за ближайшим зданием, его задержали. За несколько часов до аварии мужчина угнал автомобиль у родственников.