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Lexus на высокой скорости насмерть сбил российских подростков и попал на видео

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В Улан-Удэ пьяный местный житель за рулем Lexus на высокой скорости насмерть сбил двоих 16-летних россиян. Об этом сообщил Telegram-канал LifeShot.

ДТП произошло на улице Революции 1905 года, оно попало на видео. На кадрах видно, что пара начинает переходить проезжую часть по пешеходному переходу, в этот момент автомобиль в левой полосе замедляется. Одновременно на правой полосе на высокой скорости едет другая машина, которая даже не снижает скорость перед пешеходами. Из-за столкновения молодых людей резко отбросило в сторону. Судя по съемке последствий аварии, их протащило по дороге.

Как пишет LifeShot, после аварии 37-летний водитель скрылся, бросив автомобиль за ближайшим зданием, его задержали. По данным канала, за несколько часов до ДТП мужчина угнал автомобиль у родственников. Ранее он уже был судим за угон.

17 февраля сообщалось, что советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров сбил 14-летнюю школьницу на пешеходном переходе. Как писали местные СМИ, девочка была без сопровождения взрослых и переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора, водитель был трезв. Она получила тяжелое сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом руки.

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